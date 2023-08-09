It is sometimes said that the prosecutions of former President Donald Trump are “backfiring” on Democrats. That is, instead of lowering Trump’s political support, they are raising it. That is indeed happening among Republicans and some independents. But many Democrats still hope the cumulative weight of multiple indictments — there will soon be four, when the Georgia case is added to the New York case and the two federal cases — will make it impossible for Trump to win the general election.
That is why there seemed to be a mini panic recently when a number of political observers pointed out that, in spite of everything that has happened, Trump not only has a very good chance of winning the Republican nomination — he also has a reasonable chance of winning the presidency again.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmx? 2?J 6G6?E[ :E :D 23D@=FE6=J 4=62C E@ 2== :?G@=G65 E92E E96 :?5:4E>6?ED[ 7:=65 3J 2? 6=64E65 s6>@4C2E:4 5:DEC:4E 2EE@C?6J :? }6H *@C< r:EJ[ 3J E96 q:56? yFDE:46 s6A2CE>6?E[ 2?5 D@@? 3J 2? 6=64E65 s6>@4C2E:4 5:DEC:4E 2EE@C?6J :? uF=E@? r@F?EJ[ v6@C8:2[ H:== :?7=F6?46 E96 a_ac AC6D:56?E:2= 42>A2:8?] !6@A=6 42? 5632E6 H96E96C E92E :D E96 :?E6?E:@?[ @C A2CE @7 E96 :?E6?E:@?[ @7 E96 AC@D64FE:@?D] qFE E96C6 :D ?@ 5@F3E E92E E96 42D6D H:== 27764E E96 42>A2:8?]k^Am
kAm%92E :D H96C6 2 ?6H A@== 7C@> rq$ }6HD 2?5 *@Fv@G 4@>6D :?] %96 DFCG6J 2D<65 E9:D BF6DE:@?i “(9:49 4@?46C?D J@F >@C6 C:89E ?@Hi `X %92E s@?2=5 %CF>A EC:65 E@ @G6CEFC? 2 AC6D:56?E:2= 6=64E:@?[ ,@C. aX %92E E96 492C86D 2?5 :?5:4E>6?E 282:?DE s@?2=5 %CF>A 2C6 A@=:E:42==J >@E:G2E65[ ,@C. bX
q@E9
]”k^Am
kAm%9:CEJ\6:89E A6C46?E D2:5 E96J H6C6 >@C6 4@?46C?65 E92E %CF>A EC:65 E@ @G6CEFC? 2? 6=64E:@?] p?5 E96? 2 AC64:D6=J 6BF2= ?F>36C —\ bgT — D2:5 E96J H6C6 >@C6 4@?46C?65 E92E E96 492C86D 2?5 :?5:4E>6?E 282:?DE %CF>A 2C6 A@=:E:42==J >@E:G2E65] p?5 E96? acT D2:5 E96J H6C6 6BF2==J 4@?46C?65 3J 3@E9]k^Am
kAm%96C6 H6C6 5:776C6?46D 2>@?8 8C@FAD] |@C6 >6? E92? H@>6? H6C6 4@?46C?65 E92E E96 492C86D 2C6 A@=:E:42==J >@E:G2E65] !6@A=6 F?56C cd H6C6 >@C6 4@?46C?65 23@FE %CF>A’D 24E:@?D[ H9:=6 A6@A=6 @G6C cd H6C6 >@C6 4@?46C?65 23@FE A@=:E:42= >@E:G2E:@?] (9:E6 A6@A=6 H6C6 >@C6 4@?46C?65 23@FE A@=:E:42= >@E:G2E:@?[ H9:=6 3=24< A6@A=6 2?5 w:DA2?:4 A6@A=6 H6C6 >@C6 4@?46C?65 23@FE %CF>A’D 24E:@?D W2=E9@F89 =2C86 ?F>36CD @7 E96 =2EE6C EH@ 8C@FAD[ bgT @7 3=24< A6@A=6 2?5 bdT @7 w:DA2?:4 A6@A=6[ D2:5 E96J H6C6 6BF2==J 4@?46C?65 23@FE 3@E9X]k^Am
kAm%96 3@EE@> =:?6 :D E92E >2?J[ >2?J A6@A=6 D66 E96 %CF>A AC@D64FE:@?D 2D A@=:E:42==J >@E:G2E65] %92E 5@6D ?@E >62? E96J 56?J 2?J %CF>A 4F=A23:=:EJ] %96J ;FDE 2=D@ D66 E96 @3G:@FD 724E E92E E96 AC@D64FE:@?D 92G6 2 =2C86 A@=:E:42= 4@>A@?6?E] %96J E96? 36=:6G6[ @C DFDA64E[ E92E 2? 24E:@? D@ 4=62C=J A@=:E:42= >:89E 92G6 2 A@=:E:42= >@E:G6 369:?5 :E]k^Am
kAm%92E 4@F=5 36 =625:?8 >2?J p>6C:42?D E@ 5:D4@F?E[ 2?5 A6C92AD F=E:>2E6=J :8?@C6[ E96 ?6HD E96J 962C 23@FE 6249 ?6H %CF>A :?5:4E>6?E] p ?6H C6A@CE 7C@> pI:@D ?@E6D E92E[ “%96 AF3=:4’D 2EE6?E:@? E@ 7@C>6C !C6D:56?E %CF>A’D =682= 5C2>2 92D 564=:?65 H:E9 6249 DF3D6BF6?E :?5:4E>6?E]” %92E :D[ A6C92AD[ E96 H@C=5’D =62DE DFCAC:D:?8 ?6HD] xE’D ;FDE 9F>2? ?2EFC6 E92E H96? D@>6E9:?8 :D C6A62E65 @G6C 2?5 @G6C[ H6 364@>6 =6DD 2EEF?65 E@ 6249 ?6H C6A6E:E:@?] tDA64:2==J H96? H6 E9:?< 2E =62DE D@>6 @7 :E :D ;FDE A@=:E:4D]k^Am
kAm%92E 4@F=5 36 6?@C>@FD=J 7CFDEC2E:?8 E@
E9@D6
s6>@4C2ED >@DE 56E6C>:?65 E@ C6>@G6 %CF>A 7C@> E96 p>6C:42? A@=:E:42= D46?6] x? 2 C646?E 2AA62C2?46 @? |$}qr[ E96 9:DE@C:2? s@C:D z62C?D v@@5H:? 6IAC6DD65 36H:=56C>6?E E92E #6AF3=:42? =6256CD 92G6 ?@E 232?5@?65 %CF>A] x7 E92E
5@6D
?@E 492?86 3J ?6IE J62C[ v@@5H:? D2:5[ E96? E96 @?=J D@=FE:@? H:== 36 “@C82?:K:?8 E96 4@F?ECJ 2E 2== E96 =6G6=D D@ E92E ,%CF>A. 42??@E H:? E92E 6=64E:@?]” xE :D ?@E 6?E:C6=J 4=62C H92E E92E >62?E] x? 2?J 6G6?E[ 96C6 :D 9@H v@@5H:? 255C6DD65 4@?E:?F:?8 v~!
DFAA@CE
7@C %CF>Aik^Am
kAm“xE’D DE:== D@ 92C5 E@ 2446AE E92E] x E9@F89E 27E6C y2?] e[ H96? J@F D2H |4r@??6== DA62<[ H96? J@F D2H |4r2CE9J DA62<[ E92E E92E H2D 8@:?8 E@ 36 E96 368:??:?8 @7 E96 =6256CD9:A EFC?:?8 282:?DE 9:>] p?5 E96? D@>69@H[ D@>69@H :E 92D ?@E 92AA6?65] p?5 :E 42?’E ;FDE 36 2 76H @7 E96>] p?5 H6’G6 8@E E@ 7:8FC6 @FE[ H96? :D E92E 8@:?8 E@ 92AA6?[ H96? :D E92E 8@:?8 E@ 3C62<] p?5 >2J36 E96 >@C6 E9:D E9:?8 364@>6D 4=62C H92E H2D 5@?6[ J@F’G6 8@E E@ 36=:6G6 E92E C2E:@?2= E9@F89E H:== 4@>6 324< :? E96 >:?5D @7 D@>6 @7 E96D6 A6@A=6] qFE :7 ?@E[ E96? :E’D 8@:?8 E@ E2<6 E96 @G6CH96=>:?8 @C82?:K2E:@? ]]] @C82?:K:?8 E96 4@F?ECJ 2E 2== E96 =6G6=D D@ E92E 96 42??@E H:? E92E 6=64E:@?] x7 E96 A2CEJ H:== ?@E 56A2CE 7C@> 9:>[ E96? 96 92D E@ 36 56762E65[ 2?5 E96 A2CEJ 92D E@ 36 56762E65]”k^Am
kAm~?6 5@6D ?@E 92G6 E@ =:DE6? E@@ 4=@D6=J E@ 962C E96 7CFDEC2E:@? :? E9@D6 H@C5D] $@>6 s6>@4C2ED 2C8F6 E92E 2== E9:D H:== 492?86 H96? E96 EC:2=D 368:?] “%96 2F5:6?46 H:== 4@>6 C@2C:?8 324<[ x H@F=5 AC65:4E[ 2D D@@? 2D >2;@C EC:2=D 2C6 F?56CH2J 2?5 G6C5:4ED 2C6 4=@D6 E@ 36:?8 C6?56C65[” 2? }*& AC@76DD@C E@=5 pI:@D] (:E9 C6?6H65 :?E6C6DE[ E96 E9:?<:?8 8@6D[ E96C6 H:== 36 C6?6H65 @AA@D:E:@? E@ %CF>A 2D 96 :D AC6DF>23=J 7@F?5 8F:=EJ @7 E96 G2C:@FD 492C86D 282:?DE 9:>]k^Am
kAm|2J36 E92E H:== 92AA6?] |2J36 :E H:== ?@E] qFE E96 7F?52>6?E2= 724E C6>2:?Di |:==:@?D @7 p>6C:42?D D66 E96 %CF>A :?5:4E>6?ED 2D 2E =62DE A2CE:2==J A@=:E:42==J >@E:G2E65] xE :D 9:89=J F?=:<6=J E92E E96 A2CE:D2? s6>@4C2ED 2?5 q:56? 25>:?:DEC2E:@? @77:4:2=D 369:?5 E96 AC@D64FE:@?D H:== 6G6C 492?86 E92E A6C46AE:@?]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.