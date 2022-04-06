You’ve heard this story before, because we’ve reported this story before, but the taxable values for the county, city, school districts and other entities is about to go up.
Way up — between 30-40% for many of them.
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