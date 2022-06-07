“Who are we? Where are we going?”
These are fundamental questions that Monsignor James P. Shea, president of the University of Mary in North Dakota, asked repeatedly while speaking at the Becket Fund for Religious Liberty’s recent annual dinner.
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