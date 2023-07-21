Memories of Landa Park

Covered dance pavilion, circa 1910, beyond the branches of the Old Oak that came to be known as The Founders’ Oak, a Famous Tree of Texas. | Courtesy of John Rightmire

Editor's Note

Editor’s Note: This column is based on the book “New Braunfels’ Historic Landa Park, Its Springs and Its People” by Rosemarie Leissner Gregory and Arlene Krueger Seales.

A.J. Ludwig’s Heritage (‘63 NBHS Graduate)

To me, Landa Park “was” New Braunfels when I was growing up in the 50’s and 60’s. Landa Park was where I learned to swim and did so virtually every summer day. Sometimes a neighbor friend and I would ride our bicycles there in the morning to go swimming and ride home for lunch and back again after eating lunch. 

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