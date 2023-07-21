A.J. Ludwig’s Heritage (‘63 NBHS Graduate)
To me, Landa Park “was” New Braunfels when I was growing up in the 50’s and 60’s. Landa Park was where I learned to swim and did so virtually every summer day. Sometimes a neighbor friend and I would ride our bicycles there in the morning to go swimming and ride home for lunch and back again after eating lunch.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kA 4=2DDlQAbQm%96C6 H2D ?@ 76?46 2C@F?5 E96 A@@= 2?5 E96 @A6?\2:C 5C:?< DE2?5 H2D 2 ?:46 A=246 7@C 72>:=:6D E@ 4@>6 :? E96 6G6?:?8D — E9:D H2D 367@C6 >2?J 9@>6D 925 2:C 4@?5:E:@?:?8 2?5 E96 DAC:?8 H2E6CD 96=A65 >@56C2E6 DF>>6C E6>A6C2EFC6D] k^Am
kA 4=2DDlQAbQmx? E96 DAC:?8 E96C6 H2D 2 49:=5C6?’D >2DBF6C256 E92E 925 2 5@H?E@H? A2C256] %96 A2C256 AC646565 G:CEF2==J 6G6CJ@?6 8@:?8 E@ {2?52 !2C< E@ A:4?:4 2?5 52?46] k^Am
kA 4=2DDlQAbQm%96C6 H2D 2 4@G6C65 52?46 A2G:=:@? 2D H6== 2D 2? @FE5@@C 2C62 H96C6 E96C6 H2D 2 8C2?5 >2C49 368:??:?8 6G6?:?8 52?4:?8] k^Am
kA 4=2DDlQAbQmx H2D :? E96 r2C= $49FCK >2C49:?8 32?5[ A=2J:?8 E96 EC@>3@?6] %96 32?5 925 2? 2==\H9:E6 F?:7@C> H:E9 C65 DEC:A6D 5@H? E96 A2?ED =68D 2?5 2 =:EE=6 362?:6 EJA6 H9:E6 42A]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm%96C6 H2D 2 7:?6 32D632== 7:6=5 H96C6 x A=2J65 @? 2 {:EE=6 {628F6 E62>] %96 5F8@FE 24EF2==J 925 5F8@FE 7=@@CD =:<6 >2;@C =628F6 7:6=5D 2?5 E96C6 H2D 2 C62= 766= E@ A=2J:?8 32== E96C6] k^Am
kA 4=2DDlQAbQm%96C6 H6C6 3:8 32C364F6D 96=5 D6G6C2= E:>6D 2 J62C 7@C G2C:@FD 8C@FAD :? E@H?] |2?J @7 FD 7:D965 :? E96 H2E6CD @7 {2?52 !2C< 7C6BF6?E=J] x? >J 9:89 D49@@= J62CD D6G6C2= @7 FD A=2J65 E6??:D @? 4@FCED :? {2?52 !2C< F?E:= H6== 27E6C 52C<]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm|J 8C2?572E96C[ p]#] {F5H:8 H2D E96 7:CDE A2C<D 4@>>:DD:@?6C 2?5 H@F=5 DFC6=J 36 AC@F5 E@ <?@H 9@H >F49 6?;@J>6?E H2D 925 3J }6H qC2F?76=D6CD 2?5 G:D:E@CD E@ {2?52 !2C<]k^Am
kA 4=2DDlQAcQm k^Am
kA 4=2DDlQAdQmkDEC@?8mr92C=6?6 |F6==6C u:D496C W`he_ }qw$ vC25F2E6Xk^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQAbQmvC@H:?8 FA :? E96 d_’D {2?52 !2C< H2D 2 G:CEF2= A2CE @7 >J =:76[ 6DA64:2==J E96 DAC:?8\765 A@@= H96C6 >J 7C:6?5D 2?5 x AC24E:42==J =:G65 2== DF>>6C] k^Am
kA 4=2DDlQAbQm%96 36DE >6>@C:6D 2C6 @7 E96 $2EFC52J @7 E96 |2DBF6C256 !2C256 H96? >J 72>:=J A:4?:4<65 :? E96 A2C<[ 52?465 :? E96 @=5 52?46 92==[ 2?5 E96? 8C23365 @FC A2CE?6CD 7@C E96 vC2?5 |2C49 2E E96 @FE5@@C 52?46 D=23[ 6?5:?8 H:E9 2 3@2E C:56 @? {2?52 {2<6] Wr92C=6?6 u:D496C 492:C65 E96 7F?5\C2:D:?8 4@>>:EE66 E92E >256 A@DD:3=6 E96 7:?2?4:2= C6D@FC46D E@ AF3=:D9 “}6H qC2F?76=D w:DE@C:4 {2?52 !2C<[ xED $AC:?8D 2?5 xED !6@A=6]”Xk^Am
kA 4=2DDlQAcQm k^Am
kA 4=2DDlQAdQmkDEC@?8m':@=6E y@?2D %2??636C86C W`he_ }qw$ vC25F2E6Xk^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQAbQm{2?52 !2C< 92D 366? 2 A2CE @7 >J =:76 D:?46 49:=59@@5] %96C6 H2D @?6 6G6?E E92E H2D 96=5 :? {2?52 !2C< E92E H2D G6CJ DA64:2= E@ >6] xE H2D E96 52J x 8@E 4@?7:C>65 2E rC@DD {FE96C2? r9FC49 2?5 >J A2C6?ED 9@?@C65 >6 3J 92G:?8 2 32C364F6 5:??6C 7@C >6 :? {2?52 !2C<] k^Am
kA 4=2DDlQAbQm%96 H62E96C H2D >@DE A=62D2?E F?56C?62E9 E9@D6 362FE:7F= 8C66? EC66D] |J 8F6DED H6C6 D@ A=62D65 E92E >J A2C6?ED 925 49@D6? {2?52 !2C< 7@C >J r@?7:C>2E:@? s2J] k^Am
kA 4=2DDlQAbQm|2?J J62CD =2E6C[ x DE:== 6?;@J {2?52 !2C< 3642FD6 ?@H >J 9FD32?5[ s6=36CE[ 2?5 x 92G6 =@ED @7 7F? H:E9 @FC 8C2?552F89E6C H96? D96 G:D:ED vC2?5>2 2?5 vC2?5A2 :? }6H qC2F?76=D]k^Am
kA 4=2DDlQAbQm%96 |6?’D v2C56? r=F3 @7 }6H qC2F?76=D 92D 49@D6? 2D @?6 @7 E96:C ?6H AC@;64ED E@ >2:?E2:? E96 7=@H6C365 2E E96 uC656C:4<D3FC8 #@25 6?EC2?46 E@ {2?52 !2C<] k^Am
kA 4=2DDlQAeQmx? E96 DAC:?8 @7 a_`b >6>36CD @7 E96 82C56? 4=F3 H@C<65 @? E96 7=@H6C365] %96J E:==65 E96 D@:=[ AF==65 H665D[ >F=4965[ 2?5 H2E6C65 E96 7=@H6C365 E@ 96=A k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.