Editor’s Note: A version of this article originally appeared on Dec. 25, 2007.
The year is 1849, just five years after the first emigrants arrived on the Texas coast.
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