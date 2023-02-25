Eric Erickson
Eric W Erickson

They are coming our way! Yes, we are lucky. Not only one, but two solar eclipses are soon going to grace our sky and minds: one this year (2023) and one next year (2024). And the fun/educational thing is they will be very different, showcasing the nature of our Moon’s orbit around Earth.

Nancy and I traveled to the Nashville area in 2017 to witness and capture that total solar eclipse. In 2013 I started asking people if they were excited that a total solar eclipse was going to occur in 2017 in the U.S. I received mostly blank stares and…huh? 

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