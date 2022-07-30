Dittlinger

Special guests at the Dittlinger Rose Dedication at the Dittlinger Memorial Library, April 1993.  L-R:  Bill Schumann, County Agent; Hippolyt Mengden, a Dittlinger grandson; Maria Liebscher, Dittlinger granddaughter; Christine Brown, who donated the roses; Ethel Canion; and Sue Ragusa. Courtesy Photo

Who would believe that a Union soldier residing in New Braunfels for a mere three months could leave a lasting mark on our city?  Nicolaus Dittlinger did just that.

In December of 1865, Nicolaus Dittlinger arrived in New Braunfels with his wife and youngest child, taking a room at the Schmitz Hotel. Dittlinger, originally from Germany, made his home in Cape Giradeau, Missouri, where he and his brother built and operated their business before the Civil War. It was at the end of the war that he contracted tuberculosis and headed south to warmer weather in hopes of regaining his health. That never happened. Nicolaus Dittlinger died in March 1866 at the age of 38. Before she departed for Germany, his wife had a limestone marker cut and inscribed with his name. An iron enclosure was placed around the grave, and she planted a wild rose in the enclosure.  The rose bloomed faithfully each April.  Mrs. Dittlinger died a short six years later.  

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