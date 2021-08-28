What makes New Braunfels — New Braunfels?
That’s the question that is at the heart of so many discussions about our community as it tackles the rapid growth it’s experienced over the last two decades.
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