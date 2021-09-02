AFTER A FOUR YEAR DECLINE DUE TO ALZHEIMERS, OUR BELOVED MOTHER SET UP PERMANENT RESIDENCE WITH OUR LORD AND SAVIOR. SHARON KAY WILSON DIED AUGUST 10, 2021, AT THE AGE OF 77. SHE WAS PRECEDED IN DEATH BY OUR FATHER AND HER HUSBAND, VICTOR WILSON.
SHARON WAS BORN JANUARY 24, 1944, IN WEWOKA OKLAHOMA. PRECEDING HER IN DEATH WERE HER PARENTS MELVIN “LEFTY” AND BONNIE ARNOLD. SHARON AND HER HUSBAND VICTOR WERE RESIDENTS OF CANYON LAKE FOR 38+ YEARS. SHARON WORKED AT HELEN’S BOUTIQUE IN SATTLER, RECEIVED HER DEGREE AS A CERTIFIED MEDICAL ASSISTANT AND RETIRED AS A CISD BUS ATTENDANT FOR THE HANDICAPPED. SHE WAS THE PERFECT MOTHER, INFINITELY PATIENT, KIND AND ALWAYS READY TO LISTEN. SHE SPENT THE FIRST HALF OF HER LIFE AS A WIFE, MOTHER AND HOMEMAKER. SHE LOVED KEEPING A TIDY HOME, SEWING, VOLUNTEERING AT CHURCH AND ALWAYS HAD A HEART FULL OF GRATITUDE AND CONTENTMENT.
SHE IS SURVIVED BY HER DAUGHTERS, ROBIN HEGEMIER AND SHAUNA MALDONADO AND HER SON GRAYSON WILSON. SHARON HAD FIVE GRANDCHILDREN (BRITANY, SHANE, BRYCE, CHANCE AND TRENT) AND ONE GREAT GRANDCHILD, LIAM. SHE IS ALSO SURVIVED BY HER TWO BROTHERS WILLIAM AND ALLEN ARNOLD.
A MEMORIAL SERVICE WILL BE HELD AT THE CHURCH IN THE WILDWOOD (HER CHURCH FOR MANY YEARS PLAYING THE ORGAN/PIANO) ON SEPTEMBER 18, 2021 @ 11: OO AM.
THE FAMILY WISHES TO THANK BLUEBONNET HOSPICE IN WIMBERLEY AND A FEW SPECIAL CARETAKERS AT ALEXIS POINTE FOR THEIR LOVING CARE AND SUPPORT.
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