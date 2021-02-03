CVS Health will begin to administer COVID-19 vaccines to eligible people next week at 70 CVS Pharmacy locations across Texas, including stores in San Antonio and Canyon Lake.
For CVS Pharmacy locations that will begin to offer COVID-19 vaccinations on Feb. 11, appointments will become available for booking as early as Wednesday as stores receive shipments of the vaccine.
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