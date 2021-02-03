COVID Vaccine Clinic

Andrea Drum receives the vaccine during the coronavirus vaccination clinic at the New Braunfels Civic/Convention Center on Wednesday, Jan. 27, 2021. MIKALA COMPTON | Herald-Zeitung

 Mikala Compton

CVS Health will begin to administer COVID-19 vaccines to eligible people next week at 70 CVS Pharmacy locations across Texas, including stores in San Antonio and Canyon Lake.

For CVS Pharmacy locations that will begin to offer COVID-19 vaccinations on Feb. 11, appointments will become available for booking as early as Wednesday as stores receive shipments of the vaccine.

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