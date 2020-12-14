Tuesday is the deadline for open enrollment to sign up for health insurance coverage under the Affordable Care Act, commonly referred to as “Obamacare.”
Open enrollment is the only time to get guaranteed coverage and cost assistance each year.
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