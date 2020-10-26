Unemployment

After several months of decline, jobless rates in New Braunfels and Comal County rose in September compared to the previous month, according to data from the Texas Workforce Commission.

New Braunfels’ unemployment rate increased to 6.5% in September from 5.7% in August. New Braunfels’ jobless rate in September 2019 was 2.8%.

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